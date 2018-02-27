Филиппины передали Китаю подозреваемых в телефонном мошенничестве

ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Филиппинские власти в понедельник вечером передали Китаю 73 подозреваемых по десяткам дел о телекоммуникационном мошенничестве, сообщает во вторник издание "Фачживан".
По данным издания, при поддержке посольства КНР на Филиппинах китайская полиция в сотрудничестве с правоохранительными органами островного государства провели тщательное расследование и смогли выявить конкретное местоположение преступных групп, которые были замешаны в телефонном мошенничестве. Рейды был проведены в городах Манила, Виган и других.
С начала 2018 года полиция двух стран смогла раскрыть шесть преступных притонов и задержать 151 китайского гражданина на территории Филиппин, все они подозреваются в причастности к телефонному и интернет-мошенничеству. В ходе рейдов также были изъяты компьютеры, банковские карты, а также ряд других устройств, которые преступники использовали в своих махинациях.
Власти Филиппин приняли решение передать Китаю 73 подозреваемых, еще 78 человек остаются под следствием на Филиппинах.