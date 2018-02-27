Коммунисты вслед за социалистами выдвинули Мадуро на пост президента

МЕХИКО, 27 фев — РИА Новости. Коммунистическая партия Венесуэлы в понедельник выдвинула действующего президента страны Николаса Мадуро кандидатом на пост главы государства на новый срок на выборах 22 апреля.

Ранее Мадуро был выдвинут от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.

"Мы вручаем товарищу Николасу Мадуро флаг нашей партии", — приводит агентство AVN заявление генсека партии Оскара Фигеры на торжественном мероприятии в Каракасе по выдвижению кандидатуры.

Во вторник, 27 февраля, президент Мадуро официально зарегистрирует свою кандидатуру в Национальном избирательном совете (НИС) на предстоящих выборах главы государства.