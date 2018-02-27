Коммунисты вслед за социалистами выдвинули Мадуро на пост президента

МЕХИКО, 27 фев — РИА Новости. Коммунистическая партия Венесуэлы в понедельник выдвинула действующего президента страны Николаса Мадуро кандидатом на пост главы государства на новый срок на выборах 22 апреля.
"Мы вручаем товарищу Николасу Мадуро флаг нашей партии", — приводит агентство AVN заявление генсека партии Оскара Фигеры на торжественном мероприятии в Каракасе по выдвижению кандидатуры.
Во вторник, 27 февраля, президент Мадуро официально зарегистрирует свою кандидатуру в Национальном избирательном совете (НИС) на предстоящих выборах главы государства.