В Канаде оппозиция сообщила о планах признать Иерусалим столицей Израиля

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Оппозиционная Консервативная партия Канады признает Иерусалим столицей Израиля в случае победы на выборах 2019 года, сообщается в заявлении на сайте партии.

"Консервативная партия Канады во главе с Эндрю Широм признает Иерусалим столицей Израиля, когда сформирует правительство в 2019 году", — сообщается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что "Израиль — один из самых главных союзников Канады", и партия признает, что он, "как другие суверенные нации, имеет право определять, где находится его столица".

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

На прошлой неделе министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац заявил о планах США перенести свое посольство в Иерусалим в 70-ю годовщину образования еврейского государства, которая приходится на 14 мая 2018 года. Госдепартамент США подтвердил эти планы.