Президент ЮАР объявил о перестановках в правительстве

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Новый президент ЮАР Сирил Рамапоса в понедельник объявил о перестановках в кабинете министров, сообщает информационный портал IOL.

По данным портала, Рамапоса снова назначил на пост министра финансов Нхланхла Нене, который в 2015 году был смещен с должности бывшим президентом Джейкобом Зумой. Глава страны объявил также, что новым вице-президентом станет Дэвид Мабуза.

Изменения коснулись также министерства внутренних дел, коммуникаций, энергетики, государственной безопасности и других. Отмечается, что назначенные министры примут присягу во вторник.

Рамапоса был избран новым президентом ЮАР 15 февраля после отставки Джейкоба Зумы. Как отмечает портал, оппозиция и население требовали от Рамапосы внести изменения в кабинет министров, который он "унаследовал" от Зумы, и назначить нового вице-президента. Оппозиция выражала недовольство министрами, в отношении которых были выдвинуты различные обвинения.

В последнее время правящая партия страны Африканский национальный конгресс (АНК) испытывала давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к экс-президенту Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы. Президентский срок Зумы должен был закончиться в 2019 году, когда в стране, как ожидалось, пройдут очередные выборы главы государства.

Ранее на фоне обвинений в коррупции после смещения министра финансов Нхланхла Нене по стране прокатилась волна протестов против президента. Протестующие угрожали ворваться в здание парламента, если Зума не сможет объяснить причины отставки экс-министра финансов.