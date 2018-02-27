Президент ЮАР объявил о перестановках в правительстве

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Новый президент ЮАР Сирил Рамапоса в понедельник объявил о перестановках в кабинете министров, сообщает информационный портал IOL.
Изменения коснулись также министерства внутренних дел, коммуникаций, энергетики, государственной безопасности и других. Отмечается, что назначенные министры примут присягу во вторник.
Рамапоса был избран новым президентом ЮАР 15 февраля после отставки Джейкоба Зумы. Как отмечает портал, оппозиция и население требовали от Рамапосы внести изменения в кабинет министров, который он "унаследовал" от Зумы, и назначить нового вице-президента. Оппозиция выражала недовольство министрами, в отношении которых были выдвинуты различные обвинения.
Ранее на фоне обвинений в коррупции после смещения министра финансов Нхланхла Нене по стране прокатилась волна протестов против президента. Протестующие угрожали ворваться в здание парламента, если Зума не сможет объяснить причины отставки экс-министра финансов.