Министр обороны Украины встретился с президентом Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё во вторник проведет трехстороннюю встречу с руководителями силовых ведомств трех стран — министром обороны Украины Степаном Полтораком, начальником генштаба ВС Швеции Микаэлем Биденом и командующим Силами обороны Финляндии Ярмо Линдбергом, сообщает канцелярия главы финского государства.

"Во вторник в официальной резиденции президента Финляндии в Мянтюниеми пройдет встреча президента Ниинистё с участием министра обороны Украины Степана Полторака, начальника генштаба ВС Швеции Микаэля Бидена, командующего Силами обороны Финляндии Ярмо Линдберга", — говорится в сообщении.

Полторак впервые находится в Финляндии с двухдневным визитом, который начался в понедельник, сообщало министерство обороны Финляндии.

В эти же дни начался официальный визит Бидена, сообщало агентство STT.