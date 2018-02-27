Министр обороны Украины встретился с президентом Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё во вторник проведет трехстороннюю встречу с руководителями силовых ведомств трех стран — министром обороны Украины Степаном Полтораком, начальником генштаба ВС Швеции Микаэлем Биденом и командующим Силами обороны Финляндии Ярмо Линдбергом, сообщает канцелярия главы финского государства.
Полторак впервые находится в Финляндии с двухдневным визитом, который начался в понедельник, сообщало министерство обороны Финляндии.
В эти же дни начался официальный визит Бидена, сообщало агентство STT.