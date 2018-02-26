В Лестере продолжают разбирать завалы сгоревшего дома

ЛОНДОН, 26 фев – РИА Новости. Полиция Лестера продолжает разбор завалов сгоревшего дома и поиск людей, которые могли оказаться под завалами.
"Террористический след" полиция на данном этапе расследования исключает.
"Абсолютно никаких указаний на то, что инцидент связан с терроризмом", — указал представитель ведомства.
Причины возгорания и взрыва пока не установлены, известно лишь, что за ними последовал так называемый "плоский завал" — дом разрушился из-за ослабления несущих конструкций как "карточный домик". В здании было 3 этажа, на первом располагался магазин польских продуктов, выше — двухэтажная квартира.
Городская полиция заявила в Twitter, что произошел "крупный инцидент", но подробности сообщить отказалась. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов.