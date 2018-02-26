На Украине задержали вора в законе Леру Сумского

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Полиция задержала криминального авторитета по кличке Лера Сумской в Хмельницкой области, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался "вор в законе" по кличке Лера Сумской, — написал Аброськин в понедельник в Facebook.

По словам замглавы полиции задержанный "будет отбывать наказание за свои преступления за решеткой".