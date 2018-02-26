В Германии прокуратура прекратила расследование в отношении Цукерберга

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Прокуратура Мюнхена прекратила расследование в отношении основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга и еще девяти ведущих менеджеров компании, пишет газета Zeit.

В 2016 году прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении Цукерберга и других менеджеров компании по подозрению в пособничестве разжиганию межнациональной вражды. Дело было начато по инициативе адвоката из Вюрцбурга, который обвиняет руководство концерна в том, что оно потворствует распространению призывов к убийствам в соцсети, а также угрозам насилия и высказываниям, отрицающим холокост. Адвокат представил в прокуратуру список ситуаций, которые показывают, что компания не удаляет из сети сообщения, нарушающие законодательство.

Как заявили в прокуратуре, следователи удостоверились в том, что действия десяти фигурантов не носили противоправного характера, и приняли решение закрыть дело.