МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Решение о продлении санкций Евросоюза в отношении граждан и юридических лиц России и Украины не было принято в понедельник из-за отказа некоторых стран продлевать их автоматически, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Главная причина того, что это не было сделано сегодня — то, что некоторые страны ЕС еще на предыдущем витке полгода назад предупреждали остальных и руководство ЕС, что это тема достаточно серьезная. Момент достаточно чувствительный, чтобы не принимать автоматических решений, а обсуждать каждый раз эту ситуацию", — заявил Чижов в эфире телеканала " Россия 24 ".

Он напомнил, что один из трех пакетов санкций ЕС против РФ заканчивается 15 марта. "Надо сказать, что так называемый донбасский (санкционный) список тоже не вызывает большого восторга (в ЕС). Ведь эти списки, стоп-листы — они взаимные. И в них включены люди, не имеющие прямого отношения к тем событиям…. Более того, там ведь не только российские граждане. Там граждане Украины есть, а именно руководство Донбасса", — напомнил постпред РФ.

"Для того, чтобы продлить санкции, им требуется заседание совета. То есть, министерский уровень. Это не обязательно должны быть министерства иностранных дел, могут быть министры транспорта и сельского хозяйства… формальная причина, которая объявлена — что не все страны завершили необходимые внутренние процедуры", — пояснил Чижов.

Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что Евросоюз из-за процедурных вопросов не готов принять в понедельник формальное решение о продлении санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, а новой даты пока нет.

Евросоюз принимает внешнеполитические решения, в том числе о наложении санкций, единогласно. При этом в некоторых странах необходимо заручиться формальным согласием парламента или кабинета министров, которое обычно не влияет на само решение, но может затянуть сроки его принятия.

Комитет постпредов стран ЕС при Евросоюзе (Coreper) 21 февраля согласовал продление на полгода индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, истекающих 15 марта. По информации источников в ЕС, состав списка останется прежним, будут лишь изменены данные некоторых его фигурантов. Предполагалось, что формально ограничительные меры будут продлены в понедельник без обсуждения.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.

Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.