Глава "Вести Украина" заявила, что из офиса пытались вынести жесткий диск

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Глава медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко заявила, что один из блокирующих офис редакции в Киеве пытался вынести жесткий диск из серверной радио "Вести", полиция завела дело.

Ранее редакция "Вестей" заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали на работу. Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения редакции "Вестей", опираясь на соответствующее решение суда. По данным АРМА, неизвестные люди в масках при содействии охраны бизнес-центра "Гулливер", в котором находится редакция "Вестей", регулярно громят офис издания и блокируют его.

"Один из захватчиков "Вестей" в прошлый четверг пытался вынести из БЦ "Гулливер" жесткий диск. Диск, вырванный "с мясом" из серверной радио "Вести", злоумышленник прятал в рукаве куртки", — написала Семченко на своей странице в Facebook в понедельник.

По ее словам, полиция по заявлению редакции завела уголовное дело по статье "кража", ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко выражал надежду, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.