Съезд ХДС поддержал соглашение о формировании нового правительства Германии

БЕРЛИН, 26 фев — РИА Новости. Съезд немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержал коалиционное соглашение с социал-демократами, на основе которого будет создано новое правительство страны. Об этом сообщил в понедельник телеканал Phoenix, который вел прямую трансляцию.

Теперь утвердить соглашение предстоит членам Социал-демократической партии Германии, их решение ожидается 4 марта.

В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. По предварительным оценкам, правительство может быть сформировано в марте-апреле.

Кроме того, съезд утвердил в должности нового генсека ХДС — бывшего премьер-министра федеральной земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр (55 лет). Она получила 98,9% голосов поддержки — рекорд для ХДС.

Крамп-Карренбауэр призвала к реформе, обновлению и укреплению партии. Она считается доверенным лицом Меркель, и ее выдвижение на пост генсека может рассматриваться, как подготовка преемника.