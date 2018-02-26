В Литве будут судить издателя книги о событиях 1991 года в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 26 фев – РИА Новости. Пожилого жителя Вильнюса будут судить за издание книги российской журналистки Галины Сапожниковой о событиях 13 января 1991 года в Литве, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры республики.

Окружная прокуратура Вильнюса уже завершила досудебное расследование по делу, в рамках которого 78-летнего жителя столицы обвиняют в "одобрении преступлений СССР в отношении Литвы". Как сообщает ведомство, мужчина по собственной инициативе профинансировал издание книги.

По словам прокурора Томаса Ульдукиса, житель Вильнюса обвиняется в том, что, инициировав перевод книги Сапожниковой на литовский язык, он "одобряет заявления, опубликованные в книге, признает оскорбительные действия, публично поддерживает тяжкие преступления против Литвы и ее жителей в период с 1990 по 1991 годы".

В феврале прошлого года типография Politika под руководством компании Mūsų gairės выпустила книгу "Цена предательства", которая является переводом на литовский язык работы политического обозревателя российской газеты "Комсомольская правда" Галины Сапожниковой "Кто кого предал". Всего было напечатано 530 экземпляров. Несколько из них передали библиотекам.

По утверждению прокуроров, "в издании тенденциозно искажены исторические факты о событиях 1991 года, массовых убийствах безоружных людей у телевизионной башни, о событиях на Мядининкайском посту".

Как сообщает надзорное ведомство, литовские власти объявили Сапожникову нежелательным лицом и запретили ей въезд в республику.За преступление, в котором обвиняется пожилой мужчина, может грозить штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до двух лет.

Дело будет рассматриваться в участковом вильнюсском суде.

В марте 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики. Власти СССР признали решение противоречащим Конституции. В январе 1991 года в Литве начались акции протеста. После этого в республику были переброшены бойцы спецподразделений, которые заняли ряд стратегических объектов.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений возле телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.