МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Москва поддерживает усилия Багдада по обеспечению национального согласия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры со своим иракским коллегой Ибрагимом аль-Джаафари.

"Мы поддерживаем усилия премьера (Хайдера аль) Абади и правительства по обеспечению национального согласия, обеспечение такого функционирования государства, которое будет учитывать интересы всех этно-конфессиональных и политических групп. Мы твердо выступаем за то, чтобы все внешние игроки поддерживали эти процессы при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Ирака", — сказал Лавров.

Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов. После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций. Среди них — запрет на международные рейсы в регион и из него, закрытие пограничных переходов и ограничение банковских операций.

В конце января сообщалось, что иракский парламент принял решение снять с автономии банковские ограничения, введенные после референдума в связи с тем, что "требуемая цель достигнута". Также местный канал Rudaw сообщал, что курдские власти и Багдад договорились о передаче аэропортов автономии под контроль центральных властей, что являлось требованием для возобновления международного авиасообщения с Иракским Курдистаном.