Пентагон выделит госдепу $40 млн на борьбу с иностранной пропагандой

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Минобороны США и госдепартамент подписали соглашение на 40 миллионов долларов, которые будут направлены на "противодействие пропаганде из-за рубежа", говорится в релизе американского внешнеполитического ведомства в понедельник.

Сотрудничество будет происходить через Global Engagement Center (GEC) госдепартамента, куда будут направлены эти деньги, ранее выделенные по линии минобороны США. Одной из задач структуры будет налаживание работы "Фонда Доступа" (Access Fund), который будет "противостоять пропаганде и дезинформации".

"Это финансирование имеет важное значение в части обеспечения жесткого ответа на дезинформацию, усиления более глубокого сотрудничества с нашими партнерами в этой борьбе", — заявил заместитель госсекретаря Стив Голдстайн.