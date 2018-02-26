Глава МИД Ирака пригласил Лаврова в Багдад

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава МИД Ирака Ибрагим аль Джаафари пригласил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с визитом в Багдад.

"Мы рассчитываем на дальнейшее углубление и расширение экономического сотрудничества (с РФ – ред.) насколько это возможно. Здесь, естественно, важная роль отводится МИД. Приглашаю вас посетить Багдад. В свое время я уже вас приглашал и еще раз подчеркиваю важность вашего визита в Багдад с тем, чтобы вы могли сами почувствовать те настроения, тот оптимизм, который царит сейчас в Багдаде", — сказал Джаафари, открывая переговоры с Лавровым.