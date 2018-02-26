Суд в Киеве арестовал имущество мэра Одессы и его заместителя, сообщили СМИ

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник.

Ранее украинские пограничники сообщили, что Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Позднее Соломенский районный суд Киева отпустил Труханова и Вугельмана под поручительство депутатов Верховной рады.

"Наложен арест на недвижимость Труханова и Вугельмана в Одессе, а также коллекцию часов Труханова. Арест не наложен только на наличные средства, все остальное имущество, которое указано в открытых реестрах и декларациях, арестовано", — говорится в сообщении.

По данным Национального антикоррупционного бюро, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.