Число жертв пожара в Лестере увеличилось до пяти

Спасатели на месте взрыва, который уничтожил магазин и дом в Лестере, Британия. 25 февраля 2018

Спасатели на месте взрыва, который уничтожил магазин и дом в Лестере, Британия. 25 февраля 2018

ЛОНДОН, 26 фев – РИА Новости. Полиция Лестера в понедельник подтвердила, что в результате взрыва, пожара и, как следствие, обрушения трехэтажного дома погибли пять человек, еще пять пострадали.

"Подтверждена гибель 5 людей в ходе пожара и взрыва в здании на Хинкли роуд в Лестере прошлой ночью", — говорится в заявлении пресс-службы местной полиции.

Как сказано в заявлении, увеличилось и число пострадавших – в больницу доставили 5 человек, один из них находится в критическом состоянии.

"Террористический след" полиция на данном этапе расследования исключает. Причины возгорания и взрыва пока не установлены, известно лишь, что за ними последовал так называемый "плоский завал" — дом разрушился из-за ослабления несущих конструкций как "карточный домик". В здании было 3 этажа, на первом располагался магазин польских продуктов, выше — двухэтажная квартира.

"Несмотря на то, что причина взрыва до сих пор не определена, указаний на связь с терроризмом нет", — отмечается в пресс-релизе.

Накануне вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий, на фото виден дом в огне и клубы дыма. Позже медслужбы города сообщили, что четыре человека после ЧП были доставлены в больницы города в критическом состоянии.

Городская полиция заявила в Twitter, что произошел "крупный инцидент", но подробности сообщить отказалась. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов.