Россия выступила за политическое решение проблем Венесуэлы путем диалога

ПЕКИН, 26 фев — РИА Новости. Россия выступает за политическое решение проблем Венесуэлы, связанных с проведением президентских выборов, путем диалога основных политических сторон, заявил в понедельник в Пекине журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Щетинин находится в Пекине в рамках проведения регулярных российско-китайских межмидовских консультаций по латиноамериканской проблематике. Китайскую сторону на переговорах представлял директор департамента Латинской Америки и Карибского бассейна МИД КНР Чжао Бэнътан.

Щетинин заявил, что "политические силы в Венесуэле не оспаривают права возможности созыва досрочных выборов в апреле, более того, если мы вспомним, еще год назад, оппозиция наоборот призывала к скорейшему созыву выборов, причем на всех уровнях, для того, чтобы сменить органы власти в этой стране".

"По большому счету то, что сейчас делается — это то, к чему оппозиция призывала еще год назад, что касается тех обоснований, которые приводятся в пользу перенесения выборов на более поздний срок, то тут, безусловно, мы выступаем за политическое решение проблем Венесуэлы путем диалога основных политических сторон", — заявил дипломат.

Щетинин отметил, что "такой диалог велся, и нам хочется надеяться, что он и будет дальше вестись, просто настала небольшая политическая пауза в переговорах".

Он подчеркнул, что позиция Москвы относительно ситуации в Венесуэле заключается в том, что "судьбу Венесуэлы должны решать сами венесуэльцы, это базисный принцип международного права о суверенитете страны, и, наверное, это тот случай, когда это имеет самое непосредственное прямое применение, решения должны приниматься в соответствии с действующим законодательством, в соответствии со своими законодательными административно-конституционными нормами".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хочет провести 22 апреля вместе с выборами главы государства "мегавыборы" всех уровней законодательной власти, в том числе Национальной ассамблеи страны, законодательных собраний штатов и муниципалитетов. При этом по закону избранный в 2015 году парламент, где большинство мест получила оппозиция, должен работать до начала 2021 года с перевыборами в конце 2020 года.

Национальный избирательный совет Венесуэлы назначил выборы на 22 апреля, что вызвало протест оппозиции, требовавшей их проведения во второй половине года. Позже Организация американских государств (ОАГ) по инициативе Мексики приняла резолюцию с призывом к властям Венесуэлы пересмотреть дату президентских выборов, эту инициативу поддержали Аргентина, Бразилия, США, Панама и Санта-Люсия.