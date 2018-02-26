РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Россия выступила за политическое решение проблем Венесуэлы путем диалога

17:1926.02.2018
0690
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас. Архивное фотоВид на Каракас. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

ПЕКИН, 26 фев — РИА Новости. Россия выступает за политическое решение проблем Венесуэлы, связанных с проведением президентских выборов, путем диалога основных политических сторон, заявил в понедельник в Пекине журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Каракас. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
ОАГ призвала Венесуэлу пересмотреть дату выборов президента

Щетинин находится в Пекине в рамках проведения регулярных российско-китайских межмидовских консультаций по латиноамериканской проблематике. Китайскую сторону на переговорах представлял директор департамента Латинской Америки и Карибского бассейна МИД КНР Чжао Бэнътан.

Щетинин заявил, что "политические силы в Венесуэле не оспаривают права возможности созыва досрочных выборов в апреле, более того, если мы вспомним, еще год назад, оппозиция наоборот призывала к скорейшему созыву выборов, причем на всех уровнях, для того, чтобы сменить органы власти в этой стране".

"По большому счету то, что сейчас делается — это то, к чему оппозиция призывала еще год назад, что касается тех обоснований, которые приводятся в пользу перенесения выборов на более поздний срок, то тут, безусловно, мы выступаем за политическое решение проблем Венесуэлы путем диалога основных политических сторон", — заявил дипломат.

Щетинин отметил, что "такой диалог велся, и нам хочется надеяться, что он и будет дальше вестись, просто настала небольшая политическая пауза в переговорах".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Источник не исключил переноса выборов президента Венесуэлы
Он подчеркнул, что позиция Москвы относительно ситуации в Венесуэле заключается в том, что "судьбу Венесуэлы должны решать сами венесуэльцы, это базисный принцип международного права о суверенитете страны, и, наверное, это тот случай, когда это имеет самое непосредственное прямое применение, решения должны приниматься в соответствии с действующим законодательством, в соответствии со своими законодательными административно-конституционными нормами".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хочет провести 22 апреля вместе с выборами главы государства "мегавыборы" всех уровней законодательной власти, в том числе Национальной ассамблеи страны, законодательных собраний штатов и муниципалитетов. При этом по закону избранный в 2015 году парламент, где большинство мест получила оппозиция, должен работать до начала 2021 года с перевыборами в конце 2020 года.

Национальный избирательный совет Венесуэлы назначил выборы на 22 апреля, что вызвало протест оппозиции, требовавшей их проведения во второй половине года. Позже Организация американских государств (ОАГ) по инициативе Мексики приняла резолюцию с призывом к властям Венесуэлы пересмотреть дату президентских выборов, эту инициативу поддержали Аргентина, Бразилия, США, Панама и Санта-Люсия.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена