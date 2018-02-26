В Британии боксер умер вскоре после победы и интервью

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В британском городе Донкастере вскоре после победы умер 31-летний боксер Скотт Вестгарт. Об этом сообщает The Telegraph.

Завершив бой, спортсмен успел дать интервью, в котором, в частности, рассказал, что боксирует не из желания стать профессионалом мирового класса, а ради развлечения.

"Мне не очень важно, кто будет следующий. Я занимаюсь боксом, потому что мне это нравится, это единственная причина. Мне нравится ходить в зал с парнями и тренироваться независимо от того, что будет: победа, поражение или ничья", — сказал он.

В соцсетях обратили внимание на то, что Вестгарту явно было больно во время интервью.

Just heard it’s Scott Westgarth who won his fight but I thought he looked odd in the interview, you can see in the pic he got pain in his head. Really hope he’s going to be okay 🤞🏼#StayStrongScott #Boxing #BiggestFightOfHisLife pic.twitter.com/YA8lWWbR0z — Dom Taylor (@DomPiero9) 24 февраля 2018 г.

​Позже боксеру стало плохо в раздевалке, его доставили в больницу, где он позднее умер. О причинах пока не сообщается. Информации о том, оперировали ли его, пока также нет.

Соперник Вестгарта, победу над которым он одержал в роковой вечер, принес соболезнования его близким в Twitter.

"Абсолютно потрясен и не знаю, что сказать. Я продолжу молиться за семью Скотта и его близких, покойся с миром, мой друг", — написал он.

Многие другие боксеры — такие, как Томми Койл, Мартин Мюррей и Энтони Кролла, также почтили память Вестгарта в соцсетях.

На сайте GoFundMe утром в понедельник была открыта кампания по сбору средств для семьи умершего боксера.