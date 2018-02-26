В Киеве задержали иностранца, который находится в международном розыске

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Украинские полицейские задержали в метро в Киеве иностранца с наркотиками, он находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"В Киеве с наркотиками задержали иностранца, который находится в международном розыске за совершение тяжкого преступления… Злоумышленник находился в столичной подземке вместе с товарищем. Во время проверки документов он брызнул из газового баллончика в лицо полицейскому и пытался убежать", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в карманах у мужчины обнаружили три пакета с запрещенным психотропным веществом. Полиция завела дело по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта", санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Кроме того. на задержанного составили административный протокол за "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского".

"В ходе досудебного расследования сотрудники отдела криминальной полиции управления полиции в метрополитене установили, что задержанный мужчина вместе с товарищем, которому удалось убежать, находятся в международном розыске за совершение тяжкого преступления, а именно покушение на убийство по предварительному сговору группой лиц. И именно для того, чтобы избежать наказания на родине, мужчины незаконно пересекли границу и проживали на территории Украины с поддельными документами", — добавили в полиции.