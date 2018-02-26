Во Франции исследуют останки по делу о громком убийстве столетней давности

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Правоохранители во Франции исследуют обнаруженные останки, которые могут быть связаны с предполагаемым убийством, совершенным почти 100 лет назад, сообщает телеканал BFMTV.

Возобновление расследования касается одного из самых загадочных случаев в криминальной истории Франции: генеральный советник департамента Финистер (регион Бретань) Пьер Кеменер пропал без вести в мае 1923 года во время деловой поездки в Париж, касающейся продажи в СССР партии легковых автомобилей. Кеменер был признан убитым, хотя его тело так и не было обнаружено.

В 1924 году житель города Морле Гийом Сезнек, сопровождавший Кеменера в поездке, был признан виновным в убийстве партнера и осужден на пожизненную каторгу. Процесс вызвал широкий общественный резонанс, поскольку, по мнению многих юристов, сторона обвинения не предъявила достаточных доказательств виновности Сезнека.

В минувшую субботу адвокат Дени Ланглуа и автор книги о деле Сезнека Бертран Вилэн предприняли раскопки в доме, где ранее жил осужденный. Первые фрагменты костей были обнаружены на месте бывшего винного погреба, после чего к поискам присоединилась полицейские, которые также обнаружили возможные человеческие останки.

"Пока речь идет не о полном научном анализе, а скорее о визуальной экспертизе с привлечением антропологов", — сообщил прокурор города Брест Жан-Филипп Рекаппе.

После того, как правоохранители убедятся, что речь идет об останках человека соответствующего возраста, будет предпринята попытка исследовать их ДНК, добавил прокурор.

На момент проведения проверки дом остается опечатанным, отмечает телеканал.