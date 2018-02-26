В Австралии пограничники нашли тысячи маркеров с наркотиками

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Австралийская погранслужба изъяла крупную партию эфедрина, расфасованного в маркеры, на сумму около 100 миллионов долларов, пишет газета Sydney Morning Herald.

Отмечается, что судно с партией наркотика прибыло в Сидней 10 февраля из Китая. После сканирования коробок с маркерами на рентген-установке сотрудники погранслужбы приняли решение взять пробу на наркотики. Она показала положительный результат.

Издание дополняет, что партия содержала около 300 килограмм наркотика. По данным полиции, такое количество эфедрина содержит около 2,4 миллиона доз.