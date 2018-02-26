На Украине шахтеры шестой день продолжают голодовку

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Шахтеры украинского госпредприятия "Селидовуголь", расположенного в Донецкой области, из-за долгов по зарплате шестые сутки продолжают голодовку в здании Минэнергоугля в Киеве, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее Волынец сообщил, что горняки объявили бессрочную голодовку, они требуют погасить задолженность по зарплате.

"Шестые сутки в помещении Минэнергоугля продолжается протестная акция шахтеров ГП "Селидовуголь". Еще вечером 21 февраля они объявили бессрочную голодовку. Все это время руководство ведомства делает вид, что якобы ничего не происходит и откровенно игнорирует людей", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, некоторым горнякам понадобилась медицинская помощь. "Протестующие страдают еще и от холода, ведь помещение Минэнергоугля не отапливается. Люди уже шестые сутки ничего не едят, а еще и мерзнут. Добавьте к этому и то, что сколько дней подряд они находятся в одной и той же одежде, ведь, уезжая в Киев, они запасной с собой не брали, потому что не думали, что придется прибегать к такому радикальному шагу, как голодание", — добавил Волынец.