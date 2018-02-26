Порошенко возмутил украинцев, похваставшись американским углем и оружием

Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Закона о реинтеграции Донбасса. 20 февраля 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Закона о реинтеграции Донбасса. 20 февраля 2018

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко похвастался в Twitter достижениями в области торговых отношений с США и подвергся критике.

Сьогодні ми вже маємо і американське вугілля, і американське ядерне паливо, і американську зброю. До цього переліку додаємо американські локомотиви та виробниче партнерство. — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 февраля 2018 г.

​"Сегодня у нас уже есть и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот список добавляем американские локомотивы и производственное партнерство", — написал Порошенко.

Вероятно, таким образом политик прокомментировал подписание контрактов между компанией "Укрзализныця" и американской General Electric Transportation на поставку и производство локомотивов.

У подписчиков Порошенко пост вызвал неоднозначную реакцию, в основном недоумение.

Погано що американське, потрібно щоб було Українське. — Кривенко Олександр (@krivenkoal) 23 февраля 2018 г.

А когда будем иметь чёт своё? — Игорь (@Mr_lFlick) 23 февраля 2018 г.

​Часть пользователей напомнили, что раньше на Украине была собственная авиапромышленность и ракетно-космические технологии.

Сегодня, к сожалению, да. А ведь ещё вчера была своя атомная энергетика, авиапромышленность и ракетно-космические технологии — Anatolievich (@antlvch) 25 февраля 2018 г.

"Космос" — стоит. Ракетостроение — стоит. Мотор Сич — стоит. В Киеве (столица "европейского" города) летом нет горячей воды. В Харькове трубы лопаются,хорошо что не гиперлооп. Неужели не достаточно "заработал" на ремонте ГетманСагайдачного? Может аппетиты в дерибане пора умерить? — Eldar_RND (@Eldar_RND) 26 февраля 2018 г.

​Другие решили уточнить, президентом какой страны является Порошенко, а также когда этот список пополнят американские зарплаты.

Зачем давать работу украинцам, если можно дать работу американцам? Вы точно президент Украины? — Макаров Максим (@makarov_m_v) 25 февраля 2018 г.

А когда будут американские зарплаты? — Сергей (@WR9wX4n64FBLDiJ) 23 февраля 2018 г.

Контракт между "Укрзализныцей" и General Electric Transportation предусматривает поставку нескольких десятков локомотивов и их долгосрочное техническое обслуживание.