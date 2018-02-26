Премьера Новой Зеландии смутили вопросы журналиста о беременности

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вопросы австралийского журналиста Чарльза Вули в ходе интервью с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн смутили её, пишет издание Sidney Morning Herald.

Как заметили австралийские и новозеландские СМИ, журналист был сфокусирован только на теме беременности Ардерн, а его вопросы заставляли ее чувствовать себя неуютно. К примеру, он спросил премьер-министра, считает ли она, что рождение ребенка поможет ей повысить рейтинг одобрения.

"У меня есть один очень важный политический вопрос, который я должен задать: когда точно вы ожидаете ребенка?", — спросил журналист в ходе интервью. "Семнадцатого июня", — ответила Ардерн, после чего Вули предположил, что зрителей очень интересует дата зачатия.

Вули также обратил внимание на ее возраст, чем вызвал резкую критику в социальных сетях. "Я встречал очень много премьер-министров, но никто не был так молод и так привлекателен, а такими же умными были немногие", — сообщил Вули премьер-министру Новой Зеландии.

"Некоторые из этих вопросов премьер-министру Новой Зеландии были такими отталкивающими", — написал один из пользователей Twitter. Другие пользователи соцсетей назвали интервью "болезненным".

Австралийский журналист, в свою очередь, заявил, что не хотел касаться вопросов политики в интервью с Ардерн, потому что, как пишет издание Stuff , это не то, в чем заинтересованы зрители. "Они хотели увидеть эту чудесную пару. Мне так понравилось быть с ними, я думал, что с ними было очень весело, такой глоток свежего воздуха", — приводит издание слова Вули.

Премьер-министр Новой Зеландии 37-летняя Джасинда Ардерн ранее объявила о своей беременности. По просьбе самой Ардерн обязанности премьер-министра в течение шести недель после рождения ребенка будет исполнять ее заместитель Уинстон Питерс.

Выборы в Новой Зеландии прошли 23 сентября, по их итогам ни одна из партий не получила абсолютного большинства. Возглавляющая Лейбористскую партию Ардерн смогла сформировать правящую коалицию, заручившись поддержкой лидера партии "Новая Зеландия прежде всего" Уинстона Питерса.