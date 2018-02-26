МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сенаторы России и Казахстана на совместном заседании комитетов по международным делам и обороне Совфеда РФ и комитета сената Казахстана по международным отношениям, обороне и безопасности обсудили вопросы глобальной безопасности, перспективы ядерного разоружения, будущее евразийской интеграции, заявил журналистам глава международного комитета СФ Константин Косачев по итогам переговоров.

Он подчеркнул, что новый формат межпарламентского сотрудничества — по линии профильных комитетов — вызывает большой интерес у обеих сторон. "Есть взаимный интерес к этому диалогу, есть много вопросов, вызывающих взаимный интерес. Это вопросы глобальной безопасности, поддержание стратегического баланса сил, перспективы ядерного разоружения, судьба евразийской интеграции", — сказал парламентарий.

В ходе встречи парламентарии двух стран пришли к мнению, что огромный потенциал евразийского сотрудничества остается невостребованным, нужно сокращать лишние бюрократические препоны. По словам Косачева, на переговорах шла речь и о гуманитарном сотрудничестве между Россией и Казахстаном.

"Постараемся организовать нашу вторую встречу уже в Астане", — сказал сенатор.

Он также напомнил, что глава комитета сената Казахстана Дарига Назарбаева получила приглашение принять участие в евразийском женском форуме, который пройдет осенью в Санкт-Петербурге.

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондырев подчеркнул, что стороны уделяют большое внимание вопросам безопасности. "Те инициативы, которые идут со стороны России или Казахстана, мы должны выработать в единую позицию в том или ином конкретном вопросе", — сказал он.