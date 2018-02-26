МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сенаторы России и Казахстана на совместном заседании комитетов по международным делам и обороне Совфеда РФ и комитета сената Казахстана по международным отношениям, обороне и безопасности обсудили вопросы глобальной безопасности, перспективы ядерного разоружения, будущее евразийской интеграции, заявил журналистам глава международного комитета СФ Константин Косачев по итогам переговоров.
В ходе встречи парламентарии двух стран пришли к мнению, что огромный потенциал евразийского сотрудничества остается невостребованным, нужно сокращать лишние бюрократические препоны. По словам Косачева, на переговорах шла речь и о гуманитарном сотрудничестве между Россией и Казахстаном.
"Постараемся организовать нашу вторую встречу уже в Астане", — сказал сенатор.
Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондырев подчеркнул, что стороны уделяют большое внимание вопросам безопасности. "Те инициативы, которые идут со стороны России или Казахстана, мы должны выработать в единую позицию в том или ином конкретном вопросе", — сказал он.