Коалиция во главе с США считает, что Аль-Багдади жив

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США не имеет стопроцентного подтверждения, что лидер группировки "Исламское государство"* Абу Бакр Аль-Багдади мертв, сообщил представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"Коалиция не имеет никаких четких доказательств на 100%, что он мертв. Предполагается, что он жив, в отсутствие доказательств. Поэтому мы продолжим его разыскивать", — сказал Диллон в ходе телефонного брифинга.

По его словам, коалиция продолжит поиски не только лидера ИГ*, но и других высокопоставленных представителей группировки.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.

*Террористическая организация, запрещена в России

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