Коалиция во главе с США считает, что Аль-Багдади жив

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США не имеет стопроцентного подтверждения, что лидер группировки "Исламское государство"* Абу Бакр Аль-Багдади мертв, сообщил представитель коалиции полковник Райан Диллон.
По его словам, коалиция продолжит поиски не только лидера ИГ*, но и других высокопоставленных представителей группировки.
МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.
*Террористическая организация, запрещена в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>