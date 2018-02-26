На вокзале в Баку задержали мужчину с автоматом Калашникова

БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Мужчина с автоматом Калашникова задержан на территории Бакинского железнодорожного вокзала, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МВД Азербайджана.

"Сотрудниками полиции была проведена очередная успешная операция по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия. В Главное управление полиции на транспорте поступила информация о том, что на территории Бакинского железнодорожного вокзала у мужчины по имени Ариф имеется при себе огнестрельное оружие", — сообщили в МВД.

По данным ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель города Сумгаит, ранее судимый Ариф Кичикниджат.

"В Главном управлении по время обыска мужчины при участии понятых у него были обнаружены и изъяты автомат марки "AKM" и обойма с девятью патронами. По факту было возбуждено уголовное дело, ведется расследование", — уточнили в министерстве.