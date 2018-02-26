Москва призвала НАТО воздержаться от обвинений России в нарушении ДРСМД

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Москва советует НАТО воздержаться от безосновательных обвинений России в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пока альянс не готов дать оценку действиям США по договору, заявили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

В министерстве отметили, что обратили внимание на высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга по тематике ДРСМД, "содержащие, среди прочего, призыв к России "соблюдать Договор транспарентным и проверяемым образом".

"Подобные формулировки по сути воспроизводят антироссийскую риторику США, которые голословно и бездоказательно обвиняют нас в нарушении указанного Договора. Если руководство альянса решило в свою очередь начать выдвигать к нам претензии, аналогичные американским, то логично было бы ожидать, что Брюссель подкрепит их хоть какими-то доказательствами. Вашингтону, как мы неоднократно подчёркивали, сделать этого так и не удалось. Возможно, в НАТО обладают какой-то дополнительной информацией на этот счёт и готовы ей поделиться?", — отметили в МИД.

"Если в структурах альянса не готовы дать объективную оценку действиям Вашингтона вразрез с ДРСМД, то, видимо, было бы уместнее вообще воздержаться от каких-либо неаргументированных и тенденциозных заявлений по данной тематике", — заключили в ведомстве.