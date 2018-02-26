В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в понедельник в 08.26 по времени UTC (11.26 мск) в 52,7 километра к юго-западу от города Менди в центральной части Папуа-Новой Гвинеи. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,6 километра.

Ранее в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки были зафиксированы в 03.44 понедельника по местному времени (20.44 воскресенья мск) в 92 километрах к западу от города Поргера. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.