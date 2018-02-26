Тайсон назвал россиян чуткими и добрыми

Боксёр Майк Тайсон во время открытого мастер-класса по боксу во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге

Боксёр Майк Тайсон во время открытого мастер-класса по боксу во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон увидел в россиянах чуткость и доброту. Об этом пишет газета The Sun.

Знаменитый боксер на прошлой неделе побывал в Екатеринбурге, где он посетил матч по смешанным единоборствам и Академию единоборств.

Он отметил, что у США ошибочные представления о жителях России.

"В Америке русских не считают чувствительными. Но после моего путешествия по России я понял, что люди здесь очень чуткие и добрые. У большинства американцев такого опыта нет", — заявил он.

Бывший боксер также отметил, что больше не хочет участвовать в боях. "Я дрался с достаточным количеством людей. Когда я сейчас вижу, как люди дерутся, то совсем не скучаю по этому", — признался Тайсон.