В Турции почти 850 человек задержали за протесты против операции в Африне

АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Турецкая полиция задержала после начала операции ВС Турции в сирийском Африне 845 человек за агитацию против нее в соцсетях и участие в уличных акциях протеста, говорится в сообщении МВД страны в понедельник.

"С начала операции в Африне было проведено 85 акций протеста, выявлено 648 случаев пропаганды в соцсетях. За пропаганду в соцсетях и участие в акциях протеста задержаны 845 человек", — сообщили в МВД Турции.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.