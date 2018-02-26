Около 500 жителей штата Джамму и Кашмир покинули дома из-за обстрелов

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев — РИА Новости. Порядка 500 индийских граждан, проживающих в штате Джамму и Кашмир на севере страны, покинули свои дома в результате участившихся за последнее время обстрелов с территории Пакистана, сообщил в понедельник начальник полиции штата Шеш Пол Ваид.

"Из-за продолжающихся обстрелов около 500 жителей приграничного сектора Ури переcелились в более безопасные районы", — заявил Ваид на брифинге. Его слова приводит агентство IANS.

По словам представителя полиции, правоохранительные органы штата уделяют первостепенное внимание вопросу переселения мирных жителей, оказывая им всю необходимую поддержку.

Территория бывшего княжества Кашмир с 1947 года и до сегодняшнего дня остается камнем преткновения в отношениях Индии и Пакистана. В этом регионе нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы.

Накануне МИД Пакистана вызвал исполняющего обязанности заместителя посла Индии Дж.П. Сингха (полное имя чиновника не приводится в соответствии с регламентом этой страны — ред.) и вручил дипломату ноту протеста в связи с продолжающимися случаями нарушения режима прекращения огня в спорном Кашмире. Помимо прочего, в ноте сказано, что с начала текущего года жертвами таких обстрелов стали не менее 16 гражданских лиц, проживавших на подконтрольной Пакистану территории Кашмира.

Нью-Дели ответственность за эти нарушения не признает, обвиняя в срыве договоренностей о перемирии от 2003 года противоположную сторону. За последнее время число вооруженных инцидентов в этом регионе значительно возросло. В подавляющем большинстве случаев их жертвами становятся мирные жители с обеих сторон.