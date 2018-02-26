ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Польша не будет откладывать вступление в силу закона о Холокосте и запрете пропаганды бандеровской идеологии, говорится в заявлении министерства юстиции.
"В связи с появляющейся в СМИ информацией о "замораживании закона об IPN (Институте национально памяти", министерство юстиции сообщает, что каждый принятый польским парламентом и подписанный президентом закон становится обязательным к исполнению и вступает в силу в указанный в нем срок".
В феврале президент Польши подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Он должен вступить в силу 1 марта. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.
Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.