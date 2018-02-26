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Экс-дипломат рассказал, в каком случае США могут остаться в сделке по Ирану

10:5526.02.2018
(обновлено: 11:13 26.02.2018)
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© AFP 2018 / Carlos BarriaФлаги Сша и ИранаФлаги Сша и Ирана
© AFP 2018 / Carlos Barria

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США могут остаться в сделке с Ираном по ядерной программе, если Европа выступит с жестким заявлением и предпримет меры против развития ракетной программы Тегерана и поведения страны в регионе, заявил в интервью РИА Новости экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению, а сейчас — председатель совета директоров Ассоциации контроля над вооружениями Томас Кантримен.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков". По словам дипломата, "это последний шанс" для сохранения соглашения, в отсутствии обязательств от европейских союзников работать с Вашингтоном над исправлениями недостатков сделки США больше не будут продлевать режим снятия санкций, чтобы оставаться в соглашении по атому. В госдепе подчеркнули, что, "если в любой время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".

Подробнее о ядерной программе Ирана читайте в справке РИА Новости >>

"Евротройка" — Франция, Великобритания, Германия — не согласна с американским президентом по поводу сохранения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — ред.) и по поводу того, хорошее ли это соглашение. Но они согласны с президентом США по двум очень важным пунктам, выходящими за рамки СВПД: Иран не должен продолжать расширение своих возможностей по разработке баллистических ракет, и Иран также должен перестать вмешиваться, как с помощью военной поддержки, так и терроризма, во внутренние дела нескольких его соседей", — сказал бывший американский дипломат.

Иранское судно вплотную приблизившееся к прибрежному патрульному кораблю США USS Thunderbolt
© AP Photo / U.S. Navy
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Кантримен выразил надежду на то, что нынешние попытки по обсуждению этого вопроса между "евротройкой" и США "приведут к той точке, когда Европа сделает очень жесткое заявление о неядерной деятельности Ирана и согласится предпринять реальные меры, которые ограничат Иран в этой деятельности".

По его мнению, именно на это нацелены дискуссии, и "если они сделают такое заявления и такие шаги достаточно жестко, тогда есть возможность, что американский президент не доведет свою угрозу до конца".

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

"Россия и Китай не включены в переговоры в настоящий момент. Это не должно удивлять. Дипломаты любят говорить о различной геометрии переговоров. В переговорах по СВПД не каждый день все семь сторон ("шестерка" и ЕС — ред.) собирались за столом. Были встречи на полях между США и Ираном, между ЕС и Ираном, между Китаем и Россией и Ираном. И все это является необходимым для процесса создания консенсуса", — пояснил собеседник агентства.

Кантримен полагает, что если эти три государства ЕС сделают достаточно жесткое заявление по иранской неядерной деятельности, то "они пригласят Китай и Россию присоединиться к тому, чтобы сделать такое заявление".

Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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"И я считаю, что это в интересах России поступить так. В конце концов, иранские баллистические ракеты не могут достичь сегодня США, но они могут достичь территории России. Это будет очень непросто, но я ожидаю, что наши европейские союзники сделают правильную вещь, подтвердив (обязательства по соглашению — ред.) соглашение по ядерным вопросам, но заняв более жесткую позицию против другой негативной деятельности Ирана. Если мы сможем это сделать, тогда, я надеюсь, никто не выйдет из соглашения", — добавил он.

Замгоссекретаря США Стивен Голдстейн ранее заявил РИА Новости, что США и "европейская тройка" должны выработать решение по СВПД до мая. По его словам, эти рабочие группы были созданы для того, чтобы "попытаться разработать поправки, которые бы сделали это соглашение более сильным".

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, инициатива США и "евротройки" о создании рабочей группы по сделке с Ираном не приведет к позитивному развитию событий вокруг СВПД. По его словам, такая инициатива "приобретает явную направленность на то, чтобы подорвать договоренность" и "осложнить ее дальнейшую реализацию". Он отметил, что в Москве не ожидают позитивного развития событий после подобного рода решений и возможных договоренностей.

Читайте полный текст интервью >>

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Владимир Ф. Быченков
Так и прет из чиновников США желание диктовать свою волю независимым странам, чтобы США могли беспредельничать в регионах и грабить их.
12:40
26.02.2018
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Виктор Чирков
Это уже не имеет никакого значения, даже наоборот. До "сделки" санкции были введены резолюцией Совбеза ООН международные приличия требовали их соблюдения от всех ведущих игроков.
Сейчас эта резолюция отменена и вернуть назад её уже ни мы ни Китай не позволим. По этому чем больше санкций против Ирана будут вводить США и, возможно ЕС, тем сильнее они буду толкать его в объятия России и Китая. Так что вперед и с песней.
11:04
26.02.2018
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sandler2020
Все демократические страны сумеют убедить Иран в своей правоте.
10:58
26.02.2018
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