В США назвали главную угрозу непродления ДСНВ

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Использование Вашингтоном или Москвой Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в качестве разменной монеты станет существенным просчетом, заявил в интервью РИА Новости экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению, а сейчас — председатель совета директоров Ассоциации контроля над вооружениями Томас Кантримен.

"Я думаю, что главной угрозой (договору — ред.) является то, что в Вашингтоне или в Москве кто-то может полагать, что мы не сможем согласиться на продление этого договора, пока другая сторона не выполнит "a, b, c". Это является существенным просчетом", — отметил бывший американский дипломат.

По его словам, "это не договор, от которого выигрывают только США или только Россия", а "относиться к нему как к уступке или дару для другой стороны, когда в действительности это важный фактор стабильности для обеих сторон, было бы ошибкой".

"К сожалению, я знаю людей в Москве, которые рассматривают это (продление договора — ред.) как вещь, выполняемую при определенных условиях, как что-то, перед чем мы должны выполнить другие 18 вещей. Нет ни одной весомой причины для откладывания продления Договора. Но, я боюсь, это будет отложено", — подытожил собеседник агентства.

ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок же действия самого Договора истекает в 2021 году.

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников. В Москве же сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ. В МИД РФ это объяснили тем, что "выход на установленные Договором показатели достигнут ими (США — ред.) не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счёт переоборудования части пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и ТБ В-52Н, осуществленного таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования ядерных вооружений, как того требует Договор, а также за счёт произвольной переквалификации шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения, в не предусмотренную Договором категорию "учебных шахт".

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