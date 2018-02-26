Патрушев в Москве встретился с главой итальянской внешней разведки

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Секретарь СБ РФ Николай Патрушев встретился с директором Агентства внешней безопасности и информации Италии Альберто Маненти и обсудил вопросы взаимодействия в сфере безопасности, сообщает пресс-служба СБ РФ.

"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации встретился в Москве с директором Агентства внешней безопасности и информации Италии. Николай Патрушев и Альберто Маненти обсудили вопросы российско-итальянского взаимодействия в сфере безопасности, а также вопросы сотрудничества России и Италии в многосторонних форматах", — говорится в сообщении пресс-службы совета.