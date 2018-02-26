Кадыров прокомментировал запрет на въезд в Латвию

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал действия латвийских политиков, запретивших въезд в страну ему и ряду других россиян.

"Ну что ж, если Латвия объявляет нам санкции, мы, как люди воспитанные на иных традициях и ценностях, приглашаем всех латышей в гости в Чечню. Я знаю, что сейм, принимая решение о санкциях, не руководствовался интересами латвийского народа, а хотел угодить слону. Что же ещё остаётся делать моське?" — написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram

Кадыров с иронией отметил, что визит в Латвию был для него "целью всей жизни".

"Днём и ночью, на работе и дома мечтал о поездке в Ригу. И теперь, когда удалось выбрать для этого два-три дня, сейм Латвии сообщает, что мне запрещён въезд. Ну очень расстроился, не нахожу себе места. И верховая езда не успокаивает нервы, и тренировка не в радость, да и музыка не отвлекает от мысли, что не могу поехать в родимую Латвию. А потом думаю, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", — добавил глава Чечни.

Запрет на въезд в Латвию

Кадырова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина включили в список людей, которым запрещен въезд в Латвию из-за дела юриста Сергея Магнитского.

В минувший четверг министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил о запрете въезда в страну 49 персонам. Он обосновал этот запрет принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с "делом Магнитского", второй частью 61 статьи закона об иммиграции и резолюцией премьер-министра Латвии от 22 февраля.

Позже пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отметил, что Кадыров в ближайшие 30 лет не планирует посещать Латвию, добавив, что "действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке".

Списки Магнитского

США приняли так называемый закон Магнитского в декабре 2012 года. Изначально он был направлен против подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского — юриста Hermitage Capital, который скончался в СИЗО "Матросская Тишина".

Магнитский попал в заключение по обвинению в налоговых махинациях и утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное чиновниками.

В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус: в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека. При этом российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Позднее аналогичные санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, приняли Канада, Литва, Эстония, Великобритания.