МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. РФ тревожит, что США пошли на санкционное давление на КНДР в момент, когда появились перспективы налаживания отношений Сеула и Пхеньяна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нас тревожит, что США в момент, когда вроде бы появились перспективы для налаживания диалога между Пхеньяном и Сеулом и когда была все-таки выдержана пауза, связанная с Олимпийскими играми, США именно в этот момент пошли на очередной шаг с целью наращивания давления на КНДР", — заявил Рябков журналистам.

По его словам, в "американских санкциях, о которых объявлено, присутствует целый ряд тревожных и тревожащих нас аспектов".

"Среди прочего, это касается односторонних мер США по досмотру так называемых подозрительных грузов. Это противоречит пониманиям, которые достигались ранее в коллективных форматах, в том числе в рамках так называемой инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, где мы тоже участвуем", — добавил Рябков.