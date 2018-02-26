В США предположили, к чему приведет непродление ДСНВ

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США и Россия вступят в количественную и качественную гонку вооружений, если страны не продлят Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в интервью РИА Новости экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению, а сейчас — председатель совета директоров Ассоциации контроля над вооружениями Томас Кантримен.
"Россия и США в настоящее время достигли ограничений в рамках ДСНВ, и это чрезвычайно важно. Но это единственные хорошие новости последних нескольких лет и в Москве, и в Вашингтоне. Нам не нужна новая гонка вооружений, но если мы не сможем продлить ДСНВ, то, я думаю, мы быстро вступим как в количественную, так и в качественную гонку вооружений", — уверен бывший американский дипломат.
Собеседник агентства подчеркнул, что Договор является "позитивным моментом в отношениях между Москвой и Вашингтоном, поскольку к нему относились очень профессионально с обеих сторон".
Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок же действия самого Договора истекает в 2021 году.
США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.
Кантримен полагает, что вышеперечисленные проблемы "Вашингтон и Москва способны разрешить с помощью механизма, прописанного в Договоре, без того, чтобы они становились политическими вопросами".
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