В США предположили, к чему приведет непродление ДСНВ

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США и Россия вступят в количественную и качественную гонку вооружений, если страны не продлят Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в интервью РИА Новости экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению, а сейчас — председатель совета директоров Ассоциации контроля над вооружениями Томас Кантримен.

Говоря о том, может ли новая ядерная доктрина США открыть дверь для гонки вооружений между нашими странами, Кантримен отметил, что "Россия в действительности никогда не сбавляла темп модернизации своего ядерного оружия".

"Россия и США в настоящее время достигли ограничений в рамках ДСНВ, и это чрезвычайно важно. Но это единственные хорошие новости последних нескольких лет и в Москве, и в Вашингтоне. Нам не нужна новая гонка вооружений, но если мы не сможем продлить ДСНВ, то, я думаю, мы быстро вступим как в количественную, так и в качественную гонку вооружений", — уверен бывший американский дипломат.

Собеседник агентства подчеркнул, что Договор является "позитивным моментом в отношениях между Москвой и Вашингтоном, поскольку к нему относились очень профессионально с обеих сторон".

ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок же действия самого Договора истекает в 2021 году.

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.

В Москве же сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ. В МИД РФ это объяснили тем, что "выход на установленные Договором показатели достигнут ими (США — ред.) не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счёт переоборудования части пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и ТБ В-52Н, осуществленного таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования ядерных вооружений, как того требует Договор, а также за счёт произвольной переквалификации шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения, в не предусмотренную Договором категорию "учебных шахт".

Кантримен полагает, что вышеперечисленные проблемы "Вашингтон и Москва способны разрешить с помощью механизма, прописанного в Договоре, без того, чтобы они становились политическими вопросами".

Читайте полный текст интервью на сайте Ria.ru >>