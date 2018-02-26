На месте взрыва в Лестере проходит поисково-спасательная операция

Спасатели на месте взрыва, который уничтожил магазин и дом в Лестере, Британия. 25 февраля 2018

Спасатели на месте взрыва, который уничтожил магазин и дом в Лестере, Британия. 25 февраля 2018

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Поисково-спасательная операция шла всю ночь и продолжается утром после инцидента в английском Лестере, при котором пострадали шесть человек, сообщила полиция.

"Аварийно-спасательные службы все еще на месте происшествия, так как поисково-спасательная операция продолжается всю ночь и утром", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий, на фото виден дом в огне и клубы дыма. Позже медслужбы города сообщили, что четыре человека после ЧП были доставлены в больницы города в критическом состоянии.

Городская полиция заявила в Twitter, что произошел "крупный инцидент", но подробности сообщить отказалась. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов. Кроме того, британская полиция заявила, что на данный момент ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт.