Пожарные заявили, что у них нет данных о пострадавших в Лестере

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Представитель пожарной службы сообщила, что о пострадавших при инциденте в английском городе Лестер неизвестно, передает телеканал Sky News.

Ранее СМИ сообщили, что сильный взрыв произошел в английском городе Лестер, на место происшествия прибыла полиция и были направлены шесть пожарных машин.

По словам представителя пожарной службы, в двухэтажном доме произошло обрушение. Очевидцы сообщили, что "здание выглядит полностью разрушенным".

"На данный момент ведутся поисково-спасательные работы. Неизвестно, есть ли пострадавшие или заблокированные люди", — сообщила представитель пожарной службы.

Также очевидцы сообщили телеканалу, что на первом этаже дома находился магазин, над ним — квартиры. Когда дом обрушился, вокруг было много дыма, соседние дома затряслись. Некоторые считают, что был слышен шум, похожий на взрыв бомбы.