Источники рассказали подробности расследования взрыва в Великобритании

ЛОНДОН, 26 фев — РИА Новости. Телеканал Sky News в воскресенье вечером со ссылкой на собственные источники сообщил, что версия теракта в Лестере пока не рассматривается.

| Major Incident |



19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area. — LeicestershirePolice (@leicspolice) 25 февраля 2018 г.

Вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий, на фото виден дом в огне и клубы дыма. Позже медслужбы города сообщили, что четыре человека после ЧП были доставлены в больницы города в "критическом состоянии".

Городская полиция сообщила в Twitter, что произошел "крупный инцидент", но подробности сообщить отказалась. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов.