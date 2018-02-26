ПРАГА, 26 фев — РИА Новости. Дипведомство Чехии готово к переговорам с МИД Турции о выдаче задержанного полицией в Праге в ночь на воскресенье бывшего сопредседателя сирийской курдской партии "Демократический союз" Салиха Муслима, сообщила журналистам представитель ведомства Михаэла Лагронова.

Ранее Чешское ТВ со ссылкой на источники в Турции сообщило о задержании Муслима, это подтвердил также постоянно проживающий в Праге курдский медик и предприниматель Экти Узуноглуа.

Представитель полиции Андреа Зоулова отказалась отвечать на вопросы РИА Новости и местных журналистов о личности задержанного, лишь подтвердив, что "в Праге на основании выданного "Интерполом" по просьбе Турции ордера на арест задержан иностранец в возрасте 67 лет". По словам представителя минюста Терезы Шейбаловой, ее ведомство "пока не располагает информацией на данную тему".

По данным чешского ТВ, в воскресенье о задержании Муслима сообщил во время выступления на митинге в провинции Шанлыурфа турецкий президент Тайип Эрдоган. "Задержан глава партии "Демократический союз". Надеемся, что Чехия передаст его Турции", — сказал Эрдоган. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг предположил, что руководство дипведомства в ближайшее время начнет переговоры на эту тему с коллегами в Праге.

"Пока этот вопрос решается полицией, а также минюстом, поскольку на задержанного был выдан международный ордер на арест. Возможно, переговоры (о выдаче) пройдут также по линии дипведомств. Это логично, что турецкий министр захочет говорить об этом с нашим министром", — сказала представитель чешского МИД Лагронова, добавив, что пока такой телефонный разговор не запланирован.

МВД Турции в начале этого месяца включило Муслима в список особо опасных преступников. Он обвиняется в попытке посягательства на целостность и единство Турции, а также в ряде других тяжелых преступлений. За помощь в поимке Муслима ведомство объявило денежную награду в размере около 1 миллиона долларов.

Партия "Демократический союз" считается одним из ответвлений запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Последнюю в качестве террористической организации рассматривают также США и Евросоюз. Салих Муслим покинул пост сопредседателя "Демсоюза" в минувшем году, но сохранил в нем большое влияние.