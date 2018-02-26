Легко оказалась за решеткой и россиянка Радмила Хакова. Она летела из Сингапура во Францию через Лондон. В аэропорту Хитроу ее без объяснения причин препроводили в тюрьму для мигрантов.

Что именно послужило тому причиной — незначительная ошибка во въездной анкете, которую она тут же сама и поправила, или «мусульманская» внешность этнической татарки, — Радмила не знает до сих пор.

«Люди, которые говорили со мной в Лондоне, надо мной, однозначно, смеялись. «Разместив» меня в тюрьме вместо отеля, они несколько раз спрашивали: «Are you happy?» («Ты довольна?». – Прим. ред.). Это, может быть, покажется вам смешным, но это было так же унизительно, как и весь процесс полностью», — написала Радмила на своей странице на Facebook.