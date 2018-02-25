Меркель представила кандидата на должность главы Минэкономики Германии

БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. Глава ведомства канцлера и и.о. министра финансов Петер Альтмайер должен возглавить Минэкономики и энергетики в новом правительстве ФРГ, заявила в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она представила журналистам в Берлине список будущих министров коалиционного правительства, подчеркнув, что вопрос о том, будет ли создан этот кабинет министров, пока открыт.

"Петер Альтмайер должен стать министром экономики и энергетики", — сказала Меркель, добавив, что намерена представить президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру этого кандидата "если дело дойдет до формирования правительства".

Альтмайер считается одним из самых доверенных лиц Меркель.