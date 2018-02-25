МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В соцсетях бурно отреагировали на победу российской сборной по хоккею над Германией на Олимпийских играх в Пхенчхане.
ЧЕМПИОНЫ!!!! pic.twitter.com/ZwFydzEKCQ— Дмитрий Егоров (@edim_sport) February 25, 2018
Одни не удержались от проведения аналогий с Великой отечественной войной и от шуток на эту тему.
Германия расстерялась, увидев группу людей, вошедших в Берлин под белым флагом. И только когда они поднялись на крышу Рейхстага, немцы заметили, на них красную форму. С победой!— Шляпа Челентано (@_Flagman_) February 25, 2018
Другие просто порадовались первой победе российской хоккейной сборной на Олимпийских играх. В 1992 году золото завоевала объединенная команда. До этого сборная СССР семь раз побеждала на Олимпиадах.
#РоссияГермания— золотой макнэ (@yourGmaknae) February 25, 2018
ААААААА 20 ЛЕТ ЖДАЛИ
СПУСТЯ РОВНО 20 ЛЕТ ВЗЯЛИ ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО
Я ПРОСТО НАС ЗАРЕВУ
Mood:#РоссияГермания pic.twitter.com/749S37RJJr— chocotree (@chocotree__) February 25, 2018
Наши так играют, чтобы потом фильмы можно было снимать🤦🏼♀️ #РоссияГермания— Maria K. (@masa22s) February 25, 2018
Я ЩА ПОЙДУ ПЕШКОМ ДО ПХЁНЧХАНА И РАСЦЕЛУЮ НАШУ КОМАНДУ #РоссияГермания— gaeilge ♡ boo (@qvillian) February 25, 2018
Они это сделали и вас не подвели!— Юлия Витязева (@Vityzeva) February 25, 2018
Ура, товарищи!
И плевать сейчас на весь этот гребанный мир и мок с высокой колокольни!#РоссияГермания pic.twitter.com/AkLdHi87ri
Сам матч получился очень напряженным, основное время закончилось со счетом 3:3. В Twitter многие шутили на эту тему — например, выкладывали фото с успокоительным и иконами у телевизионного экрана.
Как понять, что у тебя самые крепкие нервы в семье? Ты единственная ещё смотришь овертайм, остальные не выдержали и ушли. #РоссияГермания— Masha Egorova (@m_egorych) February 25, 2018
Готовлюсь к дополнительному времени во время #россиягермания #хоккейpic.twitter.com/U3oUETj83b— Evgeny Kozlov / Евгений Козлов (@ekozlov) February 25, 2018
Всю душу вымотали. Ура не кричится, ура — выдыхается.)— Василий Уткин (@radioutkin) February 25, 2018
— О дивный манямир! (@manyameeroque) February 25, 2018
— А посоветуй посмотреть какую-нибудь крутую драму?— Артём Трещенко (@treschenko24) February 25, 2018
— Олимпийский финал по хоккею Россия-Германия в 2018 году
— Ого, спасибо!!
У россиян шайбы забили Вячеслав Войнов, Никита Гусев и Кирилл Капризов. У немцев — Феликс Шютц, Доминик Кагун и Йонас Мюллер.
Гусева признали лучшим бомбардиром Олимпиады, за шесть матчей он забил четыре шайбы и отдал восемь голевых передач. Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк стал 29-м членом "Тройного золотого клуба", в который могут вступить игроки и тренеры, выигравшие Кубок Стэнли, Олимпиаду и чемпионат мира. Нападающего Илью Ковальчука признали самым ценным игроком турнира.