МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В соцсетях бурно отреагировали на победу российской сборной по хоккею над Германией на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Одни не удержались от проведения аналогий с Великой отечественной войной и от шуток на эту тему.

Германия расстерялась, увидев группу людей, вошедших в Берлин под белым флагом. И только когда они поднялись на крышу Рейхстага, немцы заметили, на них красную форму. С победой! — Шляпа Челентано (@_Flagman_) February 25, 2018

​Другие просто порадовались первой победе российской хоккейной сборной на Олимпийских играх. В 1992 году золото завоевала объединенная команда. До этого сборная СССР семь раз побеждала на Олимпиадах.

#РоссияГермания

ААААААА 20 ЛЕТ ЖДАЛИ

СПУСТЯ РОВНО 20 ЛЕТ ВЗЯЛИ ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО

Я ПРОСТО НАС ЗАРЕВУ — золотой макнэ (@yourGmaknae) February 25, 2018

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Наши так играют, чтобы потом фильмы можно было снимать🤦🏼‍♀️ #РоссияГермания — Maria K. (@masa22s) February 25, 2018

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Я ЩА ПОЙДУ ПЕШКОМ ДО ПХЁНЧХАНА И РАСЦЕЛУЮ НАШУ КОМАНДУ #РоссияГермания — gaeilge ♡ boo (@qvillian) February 25, 2018

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Они это сделали и вас не подвели!

Ура, товарищи!

И плевать сейчас на весь этот гребанный мир и мок с высокой колокольни!#РоссияГермания pic.twitter.com/AkLdHi87ri — Юлия Витязева (@Vityzeva) February 25, 2018

Сам матч получился очень напряженным, основное время закончилось со счетом 3:3. В Twitter многие шутили на эту тему — например, выкладывали фото с успокоительным и иконами у телевизионного экрана.

Как понять, что у тебя самые крепкие нервы в семье? Ты единственная ещё смотришь овертайм, остальные не выдержали и ушли. #РоссияГермания — Masha Egorova (@m_egorych) February 25, 2018

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Всю душу вымотали. Ура не кричится, ура — выдыхается.) — Василий Уткин (@radioutkin) February 25, 2018

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pic.twitter.com/jQdKIGTZkP — О дивный манямир! (@manyameeroque) February 25, 2018 — А посоветуй посмотреть какую-нибудь крутую драму?

— Олимпийский финал по хоккею Россия-Германия в 2018 году

— Ого, спасибо!! — Артём Трещенко (@treschenko24) February 25, 2018 ​

​У россиян шайбы забили Вячеслав Войнов, Никита Гусев и Кирилл Капризов. У немцев — Феликс Шютц, Доминик Кагун и Йонас Мюллер.

Гусева признали лучшим бомбардиром Олимпиады, за шесть матчей он забил четыре шайбы и отдал восемь голевых передач. Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк стал 29-м членом "Тройного золотого клуба", в который могут вступить игроки и тренеры, выигравшие Кубок Стэнли, Олимпиаду и чемпионат мира. Нападающего Илью Ковальчука признали самым ценным игроком турнира.