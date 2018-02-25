На севере Италии десятки человек пострадали при пожаре на дискотеке

РИМ, 25 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Семнадцать человек были госпитализированы в ночь на воскресенье с признаками серьезного отравления дымом в результате сильного пожара, возникшего на одной из дискотек города Дезенцано-дель-Гарда на севере Италии, сообщило управление скорой медицинской помощи области Ломбардии (Areu).

По данным медиков, состояние людей не критическое, угрозы жизни нет. Кроме того, еще 52 человека, находившиеся в момент пожара на дискотеке, самостоятельно обратились в отделения неотложной медицинской помощи местных больниц.

Согласно информации Areu, телефонный звонок о пожаре поступил около двух часов ночи (4:00 мск). На место происшествия были немедленно отправлены пожарные расчеты, а также шесть машин и один вертолет скорой помощи. Всего в здании находилось несколько сотен посетителей, которые были эвакуированы на автобусах, предоставленных местными властями.