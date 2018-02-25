В Мексике полицейские задержали и передали бандитам трех итальянцев

МЕХИКО, 25 фев – РИА Новости. Трое итальянцев, пропавшие в мексиканском штате Халиско, были похищены и переданы в руки преступной группировки местной полицией, сообщила в субботу генеральная прокуратура штата.
Согласно заявлению прокуратуры, причастные к похищению полицейские уже установлены. "Четверо предполагаемых виновных задержаны по подозрению в причастности к исчезновению итальянцев, они сотрудники муниципальной полиции Текалитлана, которые рассказали, что передали (итальянцев) представителям организованной преступности", – говорится в коммюнике.
Виновным грозит от 40 до 60 лет тюрьмы.
Сейчас прокуратура продолжает поиск пропавших иностранцев с привлечением поисковых собак.