Трамп назвал провалом меморандум демократов по "российскому расследованию"

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал опубликованный Демократической партией США меморандум по российскому расследованию, посчитав его провалом.Twitter.
Меморандум демократов был опубликован в субботу в ответ на аналогичный шаг республиканцев. Документ был в значительной мере отредактирован. Ранее Трамп запретил полную публикацию меморандума, поскольку, по словам юриста Белого дома, он содержит чувствительную и секретную информацию.
"Меморандум демократов: ФБР не раскрыло имен клиентов — кампанию Клинтон и НКД (Национальный комитет демократической партии). Вау!", — дополнил свое сообщение Трамп.
Демократы заявили, что ФБР и Минюст не нарушали процесс FISA. FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб. По мнению демократов, были все основания начать прослушку Пейджа, в частности, из-за его "историей с российскими спецслужбами" и "подозрительной деятельностью в 2016 году, в том числе в Москве".
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".